Großer Praxistest: Die beste Steuersoftware für Ihr Geld

Uwe Rauhöft, Geschäftsführer beim Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine, sieht im Zusammenspiel aus automatisierter Prüfung und beleglosen Steuererklärungen nicht nur Vorteile: „Je mehr automatisiert geprüft wird, desto mehr Verantwortung liegt beim Bürger.“ Fehler könnten leichter übersehen werden und – im schlechtesten Fall – später auffliegen und geahndet werden. Der Finanzbeamte früher hätte falsche Posten eher mal unkompliziert gestrichen. Rauhöft rät, sehr sorgfältig einzutragen, um was für Einnahmen und Ausgaben es geht. Statt der Sammelbezeichnung „Spenden“ lieber die Empfänger nennen. Statt „Handwerker“ besser „Badumbau, Arbeitslohn ohne Materialkosten“ eintragen. Erscheinen Angaben dem Finanzamt plausibel, wird es auf Rückfragen und Belege eher verzichten. Und – wenn alles stimmt – gehen Steuerzahler kein Risiko ein. In Zweifelsfällen können sie ein neues Freitextfeld nutzen und strittige Sachverhalte schildern. Dann schaut sich ein Beamter den Fall an. Gibt er grünes Licht, ist alles okay.