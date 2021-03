Grundsatzurteile erwartet Der Milliardenstreit um die Doppelbesteuerung der Rente

Hier fängt der Streit schon an. Nach gängiger Definition liegt eine Doppelbesteuerung der Rente vor, wenn die Summe der steuerfrei gestellten Renten im Alter geringer ist als die während des Erwerbslebens gezahlte Summe an Rentenbeiträgen, die das Finanzamt nicht steuermindernd berücksichtigt hatte. Anders gesagt: Jeder Rentner muss später wenigstens so viel Rente steuerfrei erhalten, wie er an Beiträgen aus seinem versteuerten Einkommen gezahlt hat. Ist das nicht der Fall wird ein bereits als Beitrag versteuerter Euro bei der Rente erneut besteuert - eine Doppelbesteuerung.