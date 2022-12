Grundsatzurteile erwartet Was Urlaubsansprüche ohne Verfallsdatum bedeuten

Teils ist nun zu lesen, dass damit auch jahrzehntelange Urlaubsansprüche noch geltend gemacht werden können. Wie weit zurück in die Vergangenheit ist das möglich?

Panzer: Wenn das BAG dem EuGH folgt, gibt es bei den Urlaubsansprüchen keine automatische Verjährungsgrenze nach drei Jahren mehr. Erinnert ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer nicht regelmäßig an ihre Ansprüche sowie deren Verfall und Verjährung, ist in zeitlicher Hinsicht alles offen – mit allen entsprechenden operativen und vor allem finanziellen Risiken für den Arbeitgeber. Arbeitnehmer könnten in einem solchen Fall – also ohne regelmäßigen Hinweis – ihre Urlaubsansprüche zeitlich unbefristet ansammeln. Im Grunde könnten Arbeitnehmer dann auch rückwirkend die Urlaubsansprüche geltend machen, die seit Beginn des Arbeitsverhältnisses entstanden sind. Ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl dieser Fälle gerichtlich geklärt werden müssten. Es dürfte also künftig weitaus mehr Rechtstreitigkeiten vor den Arbeitsgerichten geben, in denen es um die Verjährung von Urlaubsansprüchen geht.