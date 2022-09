Grundsteuer-Experte Charlie24 „Sie haben eigentlich keine Chance, zu verstehen, was da von Ihnen erfragt wird“

Trotz der Fehlermeldungen bei Elster, die ja eine Kontrolle bieten sollen?

Bei den Formularen für Bayern, Hamburg und anderen Bundesländern, die nicht nach dem Bundesmodell arbeiten, kann man beispielsweise viele Fehler machen, ohne dass es Fehlermeldungen gibt. Dort wird nichts automatisch gerechnet. Und viel selbst rechnen müssen die Ausfüllenden sowieso, außer in Baden-Württemberg müssen überall Wohn- und Nutzflächen erklärt werden. Das ist übrigens ohnehin ein Thema: Die Finanzverwaltung ist in immerhin 15 Bundesländern darauf angewiesen, dass die Leute ihre Wohn- und Nutzflächen einigermaßen richtig angeben. Niemand wird in der Lage sein, das vor Ort nachzukontrollieren.