Grundsteuer Schafft Deutschlands schlimmste Steuer ab!

Bundesfinanzminister zu sein kann ganz schön unangenehm sein. Gerade wenn es um die Reform der Grundsteuer geht. All seine bisherigen Überzeugungen in der Sache muss Olaf Scholz derzeit über Bord werfen. Als er noch Hamburger Bürgermeister war, wollte der SPD-Mann nämlich stets eine Berechnung der Steuer allein nach Quadratmetern. Die Alternative, eine wertbasierte Neutaxierung von Immobilien, könnte dramatisch höhere Belastungen in Ballungsgebieten nach sich ziehen, warnte Scholz damals. Im Amt des Bundesfinanzministers muss er seinen Kollegen aus 16 Ländern aber einen mehrheitsfähigen Kompromiss vorlegen. Und der läuft auf eine Besteuerung nach Ertrag und eben nicht nach Fläche hinaus.