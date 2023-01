Grundsteuererklärung Die Steuerfalle – jeder Quadratmeter zu viel wird teuer

Auch die können allerdings in die Irre führen. So seien Wohnflächen von Eigentumswohnungen früher häufiger auch nach der DIN 277 berechnet worden, sagt Charlie24, der mit über 36.000 Beiträgen im Forum des staatlichen Steuerportals Elster tausende Fragen rund um die Grundsteuer beantwortet hat. (Wie es dazu kam, erfahren Sie in diesem Beitrag). Nach dieser Norm seien nämlich mehr Quadratmeter zusammengekommen als bei einer Berechnung nach der Wohnflächenverordnung – gut für den Verkäufer. „Die Wohnung wird ganz legal größer gerechnet, als sie wirklich ist“, so Charlie24. „Übernimmt man solche Werte ungeprüft, erklärt man mehr Wohnfläche, als man erklären müsste, und zahlt außer in Baden-Württemberg dauerhaft mehr Grundsteuer.“ Solche Fehler seien für das Finanzamt nicht einmal erkennbar.



Generell zählt bei der Grundsteuer nicht jede Fläche mit und, wenn doch, dann nicht unbedingt in voller Höhe. Der Wust an Regeln und Details verunsichert viele. So glauben einige, dass ihr heimisches Arbeitszimmer eine Nutzfläche sei. Tatsächlich zählt es normalerweise aber zur Wohnfläche. Andere Räume, etwa im Keller, werden von vielen als Wohnfläche eingetragen, obwohl sie gar nicht mitzählen. Das Risiko ist groß, dass Immobilieneigentümer, die alles richtig machen wollen, letztlich zu viel Fläche eintragen. Fallen Fehler erst 2024 oder 2025 auf, ist es für eine simple Korrektur zu spät: Nach Erhalt des Grundsteuerwertbescheids (in dem der steuerliche Wert für die Grundsteuer bescheinigt wird) bleibt nur ein Monat Zeit für einen Einspruch.