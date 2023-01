Grundsteuererklärung Die Steuerfalle – jeder Quadratmeter zu viel wird teuer

Was ein räumlicher Zusammenhang zur Wohnnutzung ist? Auch das treibt einige Immobilieneigentümer um, so wie Schneider. Im Forum zum staatlichen Steuerportal Elster fragen sie etwa danach. Bei Gebäuden auf dem gleichen Flurstück mit geringer Entfernung, wie zum Beispiel zehn Meter, geht Charlie24 von einem räumlichen Zusammenhang aus. Auch bei größerer Entfernung, etwa im ländlichen Raum, werden Gebäude auf einem Grundstück eher in räumlichen Zusammenhang stehen. In Gesetzeskommentaren wird vor allem beschrieben, wann eher kein räumlicher Zusammenhang mehr besteht. Dies kann etwa der Fall sein, wenn eine öffentliche Straße zwischen den Gebäuden liegt. Aber auch dann könne noch ein räumlicher Zusammenhang bestehen, meint Charlie24. Am Ende kommt es auf den Einzelfall an.