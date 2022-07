Grundsteuerreform 2022 Das gilt ab heute: Alle Informationen für Eigentümer im Überblick

Den bestehenden Kategorien Grundsteuer A und B wird mit der Reform eine weitere Kategorie, die Grundsteuer C, hinzugefügt. Sie ist speziell für freistehende Baugrundstücke gedacht und soll Eigentümern mehr Anreize für die Bebauung geben und so Grundstückspekulation entgegenwirken, etwa über höhere Hebesätze bei der Grundsteuer C. In diesem Zuge stellt der bisherige Einheitswert nun einen Gebäude- oder Grundstückswert dar. Offiziell wird er jetzt als Grundsteuerwert bezeichnet. Für die Ermittlung des Wertes freistehender Baugrundstücke zieht das Finanzamt künftig die Summe aus Bodenrichtwert x Grundstücksfläche heran. Das Ergebnis dieser Rechnung wird im Anschluss mit dem Grundsteuermessbetrag und dem Hebesatz multipliziert.