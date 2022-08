Grundsteuerreform 2022 Das sind die neuen Regeln: Alle Informationen für Eigentümer im Überblick

Ursprünglich geplant war, das bisher gültige Verfahren mithilfe erneuerter Einheitswerte bundesweit zu erhalten. Die Gesetzesbeschlüsse von Bundestag und Bundestag zur Reform der Grundsteuer haben den Bundesländern jedoch zugestanden, auf regionale Gegebenheiten zu reagieren und daher landeseigene, abweichende Verfahren einzuführen (das Gesetz enthält eine entsprechende Öffnungsklausel). Erwartungsgemäß machen nun einige Bundesländer von ihrem Sonderrecht, das bundeseinheitliche Verfahren abzuändern, Gebrauch. So arbeiten Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern mit eigenen Regelungen, die wiederum unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe setzen und daher unterschiedlich komplex ausfallen. Was zugunsten einer gerechteren Steuerlast wirken sollten, sorgte für Verwirrung. Denn mit der Einführung landesspezifischer Regelungen wurde das Verfahren erneut komplizierter als geplant. Auch durch die Ermittlung der neuen Grundsteuerlast dürfte es künftig zu neuen Unstimmigkeiten (aufgrund der unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen) kommen. Kurz nach Beginn des neuen Verfahrens am 01. Juli 2022 war das Elster-Portal zudem für einige Zeit überlastet. Zum Ärger der Steuerpflichtigen. Über mehrere Tage war kein regulärer Zugang möglich. Nun hat das Bundesfinanzministerium reagiert und eine weitere Plattform ins Leben gerufen. Diese ist in elf der 16 Bundesländer nutzbar. Allerdings steht sie nur Privateigentümern offen.