Grundsteuerreform 2022 Informationen und Fristen für Eigentümer im Überblick

Die Einheitswerte richten sich aktuell nach dem Jahr 1964, im Westen Deutschlands. Die Werte in den neuen Bundesländern stammen sogar noch aus dem Jahr 1935. Wird also in Deutschland ein Haus gebaut, so werden die Baukosten der Immobilie vereinfacht gesagt auf die für das Objekt notwendige Investitionssumme im Jahr 1964 beziehungsweise 1935 zurück gerechnet.