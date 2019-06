Grundsteuerreform Kanzleramt fordert Änderungen – Drohung mit Freigabegesetz

Die Grundsteuerreform muss bis Ende dieses Jahres verabschiedet werden, da sie sonst nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ersatzlos wegfällt und damit kommunale Steuereinnahmen von inzwischen fast 15 Milliarden Euro jährlich. Die kurzfristigen Korrekturen am Gesetzentwurf stoßen bei der Opposition auf Kritik. Der FDP-Abgeordnete Markus Herbrand spricht von „Peinlichkeiten“ und sagt gegenüber der WirtschaftsWoche: „Es ist erschreckend, dass sich trotz der angeblichen Einigung am Sonntag anscheinend der Finanzminister nicht an die Absprachen hält und vom Kanzleramt an die Leine genommen werden muss.“



Sie lesen eine Exklusivmeldung der WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die aktuelle Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.