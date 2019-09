Haushalt 2020 Olaf Scholz spielt den grünen Robin Hood

Es scheint, als dominiere aktuell Letzteres bei Scholz. Seine Rede zur Einbringung des Bundeshalts 2020 entwickelt sich zu einem linken Manifest des Umverteilens – weniger an das Parlament gerichtet, eher an die hunderte Kilometer entfernte Parteischar in Nieder-Olm. Dazu passt, dass die Abgeordneten von CDU und CSU – immerhin Scholz‘ Koalitionspartner – von Beifallsbekundungen während dessen Rede Abstand nahmen.