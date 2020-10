Hochstapler flog auf Betrug aufgrund von WiWo-Artikel vereitelt

„Verstehen zahlt sich aus“, so der Slogan der WirtschaftsWoche. Ein praktisches Beispiel dafür lieferte jetzt ein Betrugsverdachtsfall in Starnberg, über den der Münchner Merkur an diesem Mittwoch berichtete. Demnach hatte ein einschlägig vorbestrafter Betrüger unter falschem Namen versucht, das Vertrauen der christlichen Studien- und Begegnungsstätte Haus Freudenberg in Söcking zu gewinnen. Dass der Hochstapler nun frühzeitig aufflog, bevor jemand zu Schaden kam, ist einem Artikel der WirtschaftsWoche zu verdanken.