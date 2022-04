Homeoffice, Kinderbonus, Nasenspray Die Kniffe der Corona-Steuererklärung

Im Homeoffice lassen sich zudem Telefonkosten absetzen, betont Wawro. „Pauschal dürfen für betriebliche Telefonate 20 Prozent der Telefonrechnung abgezogen werden, maximal 20 Euro im Monat.“ Wer dann bei den Werbungskosten noch Ausgaben fürs Pendeln eintragen kann, hat erst recht gute Chancen, über die Pauschale zu kommen und direkt von der Coronavergünstigung zu profitieren. Eine Beispielrechnung von Wawro: Werbungskosten von 2000 Euro im Jahr ergeben bei einem Arbeitnehmer in Steuerklasse 1 mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 5000 Euro eine Steuerersparnis von rund 480 Euro.



Lesen sie auch: Ein neue Urteil erleichtert das Absetzen von Arbeitszimmerkosten bei der Steuererklärung. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.



Apropos pendeln: Das Homeoffice darf nur an Tagen geltend gemacht werden, an denen ausschließlich zu Hause gearbeitet wurde. „So führen auch kurze Fahrten zum Beispiel in den Betrieb zum Wegfall der Homeofficepauschale, es muss für diese Tage die Entfernungspauschale angesetzt werden. Ein Wahlrecht 'Entfernungspauschale oder Homeoffice-Pauschale' gibt es somit nicht“, unterstreicht Gramlich. Allerdings ergebe sich eine interessante Möglichkeit: „Die Homeofficepauschale kann für jeden Kalendertag angesetzt werden, nicht nur für jeden Arbeitstag. Der Umfang der Arbeiten in der Wohnung ist nicht festgelegt. Wer also am Wochenende oder im Urlaub auch nur kurze Zeit in der häuslichen Wohnung arbeitet, erhält für diesen Tag auch die Homeofficepauschale.“ Es profitieren damit auch Menschen, die gar nicht unbedingt wegen der Pandemie und ständig von zu Hause aus arbeiten. Der Experte vom Steuerring gibt dieses Beispiel: „Wenn ein Vermieter am Wochenende die Nebenkostenabrechnung macht, kann er die Homeofficepauschale ansetzen. Einige Tage im Jahr kommen bestimmt zusammen.“