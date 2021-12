Homeoffice So setzen Sie Ihr Arbeitszimmer von der Steuer ab

Die Coronapandemie hat viele Menschen, die eigentlich einen festen Arbeitsplatz haben, in das Homeoffice befördert. Diese können von der Homeoffice-Pauschale profitieren. Wenn Sie im Jahr 2020 und 2021 in einem separaten Raum arbeiten mussten, den Sie mindestens zu 90 Prozent beruflich genutzt haben, dann können Sie das Arbeitszimmer von der Steuer absetzen. Und wenn Sie eine Arbeitsecke beispielsweise in der Küche genutzt haben, dann bekommen Sie ein Homeoffice-Pauschale in Höhe von maximal 600 Euro. Für jeden Arbeitstag, den Sie im Homeoffice verbringen, können Sie fünf Euro von der Steuer abziehen und das bis zu 120 Tage im Jahr.