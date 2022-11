Informationspflicht Energiesparverordnung: Vermieter müssen Mieter über Heizkosten aufklären

Als die Ampelkoalition die Verordnung ankündigte, wurde in der Folge viel über die Mindesttemperatur in Wohnungen diskutiert. Ob es mindestens 20 Grad sein müssten, ob bereits 19 Grad ausreichen würden. Denn die Verordnung erlaubt es Mietern, die Raumtemperatur auch unter das Limit zu senken, das in Klauseln vieler Mietverträge festgelegt ist. Habecks Energiesparoffensive soll vor allem den Gasverbrauch senken, weil Russland wegen des Ukrainekriegs seine Lieferungen nach Deutschland eingeschränkt hat und Deutschland unabhängiger von russischem Gas werden will.