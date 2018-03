Initiative will Algorithmus knacken: So greift „Open Schufa“ die Auskunftei an

Die Initiative „Open Schufa“ will nun herausfinden, wie einzelne Daten den persönlichen Schufa-Score beeinflussen. Dafür rufen sie zu einer „Datenspende“ auf. Verbraucher sollen zunächst eine Selbstauskunft bei der Schufa einholen – was einmal im Jahr kostenlos möglich ist – und diese dann an die Initiative weiterleiten.