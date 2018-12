Insolvenzrecht Brauchen Insolvenzverwalter ein eigenes Berufsrecht?

…und haben teilweise bereits Leitlinien entwickelt, an die sich Verwalter halten sollen. Wofür brauchen Sie da noch ein eigenes Berufsrecht?

Weil im Zweifel jedes Gericht andere Leitlinien setzt. Wir brauchen aber bundesweit einheitliche Standards. Daher haben in unserem Ausschuss zum Berufsrecht in den vergangenen Monaten insgesamt 32 Kollegen aus ganz unterschiedlichen Kanzleien darüber beraten, welche Elemente sinnvoll sind. Daraus ist jetzt ein Eckpunktepapier zum Berufsrecht entstanden, in dem insgesamt zwölf Themenfelder von der Ausbildung über die Zulassung bis zur Vergütung skizziert werden, die geregelt werden sollten. Am Ende bedarf es dafür auch einer eigenen Kammer ähnlich wie bei Wirtschaftsprüfern und Notaren.