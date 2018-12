 Insolvenzrecht: Wie Sanierer arbeiten sollen

An der Beantwortung der Frage hat jetzt das Forum 270, ein Zusammenschluss renommierter Insolvenzexperten, „Grundsätze für Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung“ aufgestellt. „Von der Esug-Evaluierung aufgedeckte Missstände könnten dadurch eingedämmt, wenn nicht sogar beseitigt werden“, hofft Thomas Oberle, Vorstandsmitglied des Forum 270. „Es fehlte bisher an einem verbindlichen Regelwerk für die Voraussetzungen und die Organisation von Eigenverwaltungsverfahren sowie die Kriterien für die Person des Eigenverwalters und des Sachwalters“, ergänzt Stefan Weniger, der seit kurzem ebenfalls dem Vorstand der Organisation angehört. Es gehe dabei um Punkte wie einen hohen Professionalisierungsgrad der Beteiligten, Kooperationsbereitschaft und einen steten Informationsfluss zwischen Sachwalter, Eigenverwaltung, Gläubigerausschuss und Gericht. Grundsätzlich, darin sind sich die Experten einig, müssten bei Eigenverwaltungen wie bei allen Insolvenzverfahren die Interessen der Gläubiger im Mittelpunkt stehen. „Das heißt auch, dass sich nicht alle Unternehmen für eine Eigenverwaltung eignen“, so Weniger.