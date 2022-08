Jahressteuergesetz Lindners Etikettenschwindel bei der Rentenbesteuerung

Das aber stellen die aktuellen Steuerregeln nicht sicher. So müssten Neurentner von 2040 an ihre Rente voll versteuern. Ihre Beiträge bis 2025 wären aber noch nicht voll steuerlich absetzbar gewesen. Sie würden also gar keine Rente mehr steuerfrei kassieren, hätten aber Beiträge versteuern müssen. Die Bundesregierung hatte daher im Koalitionsvertrag zwei Maßnahmen versprochen: Rentenbeiträge sollten schon von 2023 an voll steuerlich absetzbar sein (und nicht erst ab 2025). Außerdem sollte der schrittweise Übergang zur vollen Rentenbesteuerung zeitlich gestreckt werden, sodass Neurentner erst von 2060 an (statt 2040) ihre Rente voll versteuern müssten.