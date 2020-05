Job und Kinder Was Corona-Eltern tatsächlich abrechnen können

Verdienstausfälle ersetzt zu bekommen, ist natürlich die beste Lösung. Doch meist wird das nicht oder zumindest nicht komplett klappen. Dann bleibt noch die Steuererklärung, um sich einen Teil der Kosten zurückzuholen. Die schlechte Nachricht zuerst: Selbst geleistete Betreuungsarbeit hat für das Finanzamt keinen Wert. Das klingt hart, ist aber so. Klar, es gibt einen steuerlichen Kinderfreibetrag. Bei Eltern mit gemeinsamer Steuererklärung beträgt der pro Kind dieses Jahr immerhin 7812 Euro. So viel an Einkommen würde für das Kind also theoretisch zusätzlich steuerfrei gestellt.



Praktisch spielt es dafür aber keine Rolle, ob die Kinder ständig betreut werden müssen oder normal die Kita besuchen können. Der Freibetrag ist fix. Nur wenn ein Elternteil, etwa nach einer Trennung, gar keine Betreuung leistet, kann sein Anspruch auf das andere Elternteil übergehen. Außerdem wirkt sich der Kinderfreibetrag oft nicht aus, weil das bereits ausgezahlte Kindergeld gegengerechnet wird. Nur, wenn der steuerliche Effekt des Freibetrags größer ist als die Summe an Kindergeld, gibt es eine echte Steuerersparnis. Und dafür müssten zum Beispiel Eltern mit gemeinsamer Steuererklärung und einem Kind schon deutlich mehr als 60.000 Euro im Jahr zu versteuern haben.