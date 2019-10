Juristisches Gutachten zum Negativzins Minuszinsen sind eine versteckte Steuer – und damit illegal

In einem gerade vorgestellten Gutachten kommen Sie zu dem Schluss, dass Negativzinsen illegal seien. Was hat Sie davon überzeugt?

Es gibt nicht nur ein Problem, sondern sogar eine ganze Reihe an schwerwiegenden Einwendungen. Das beginnt dabei, wie die EZB-Ratsbeschlüsse formell zustande gekommen ist: Hätten bei so schwerwiegenden Entscheidungen nicht EU-Parlament oder -Kommission angehört werden müssen? Zudem müssen solche Rechtsakte laut Rechtsprechung formell begründet werden – wurden sie aber nicht. Hinzu kommen sogenannte materielle Einwendungen: Was darf die EU? Die Mitgliedstaaten legitimieren die EU für ganz bestimmte Bereiche, in denen die EU tätig werden darf. Die Negativzinsen gehen aber darüber hinaus.