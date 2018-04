Es ist ein Phänomen, das jeder kennt, der schon einmal eine Gehaltserhöhung bekommen hat: Die auf dem (Brutto-)Papier so stolze Zahl sieht netto auf dem Konto plötzlich gar nicht mehr so beeindruckend aus. Grund ist die sogenannte kalte Progression, also das Zusammenspiel von Steuer- und Abgabenlast sowie wegfallende Sozialleistungen. Dabei werden unterschiedliche Einkommen unterschiedlich stark belastet – im Extremfall so stark, dass die Gehaltserhöhung sogar Mehrkosten verursacht.