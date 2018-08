Kfz-Steuer, Geldautomat, Ikea Was sich zum 1. September ändert

Handgepäck bei Ryanair wird teurer

Viele Fluggäste bei Ryanair beschränken sich auf Handgepäck, das im Gegensatz zu am Schalter aufgegebenen Taschen und Koffern kostenlos mit in die Kabine genommen werden durfte. Bisher waren sogar zwei Handgepäckstücke erlaubt. Jetzt zieht die irische Fluglinie die Notbremse: Ab dem 1. September dürfen Fluggäste im Standardtarif nur noch ein einzelnes, kompaktes Gepäckteil mit an Bord kostenlos mit an Bord nehmen. Ein zweites muss grundsätzlich gegen eine Gebühr von acht Euro eingecheckt werden. Wer ein zu großes Handgepäckstück ans Gate bringt, muss 25 Euro zahlen. Ein „Priority“-Ticket dagegen, bei dem der Zehn-Kilogramm-Rolli in die Kabine mitgenommen werden darf, kostet nur sechs Euro zusätzlich und erlaubt zugleich ein zweites Handgepäckstück.

Bild: imago