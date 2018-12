Kinderbetreuung Je nach Wohnort kostet die Kita null bis 630 Euro

Nicht berücksichtigt ist allerdings die Qualität der Kita-Betreuung, also zum Beispiel um wie viele Kinder sich eine einzelne Erzieherin kümmern muss. Einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge sind die Unterschiede hier groß: In westdeutschen Krippengruppen betreut eine Fachkraft im Schnitt 3,6 Kinder, in ostdeutschen sechs Kinder. Außerdem gelten die städtischen Gebührenordnungen nicht in allen Bundesländern auch für Kitas in freier Trägerschaft, die bundesweit rund zwei Drittel der Einrichtungen ausmachen.



Vielerorts gibt es nach Zahlen des IW Köln vom Oktober noch immer eine erhebliche Lücke in der Kinderbetreuung, vor allem für die Kleinsten. Demnach fehlen in Deutschland 273.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Spanne zwischen Angebot und Nachfrage ist vor allem in den westlichen Bundesländern groß. Besonders dramatisch ist die Situation in Bremen, Hessen und Rheinland-Pfalz. So haben etwa in Bremen 18,9 Prozent aller Kinder unter drei Jahren keinen Betreuungsplatz, obwohl die Eltern sich einen wünschten. Eine interaktive Grafik zeigt, wo die Betreuungslücke besonders groß ist: