Kinderfreibetrag So beantragen Sie aktuell Kinderfreibeträge in Deutschland

Der Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf beträgt 2022 2928 Euro, also 1464 Euro für jeden Elternteil. Beide Freibeträge werden bei der Einkommensteuerveranlagung zusammengelegt. Wenn also die Eltern verheiratet und zusammen veranlagt sind, erhalten sie in Summe 2022 eine Unterstützung in Höhe von 8548 Euro. Bei getrennter Veranlagung wird der Freibetrag für jeden Elternteil entsprechend halbiert. Der Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf gilt nach aktuellem Stand auch 2023 unverändert. In Summe erhält ein Ehepaar im aktuellen Jahr 2023 durch Kinderfreibetrag und Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf also 8952 Euro.