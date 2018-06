Das Problem ist nur, dass diese Rechnungen so isoliert in den Raum gestellt wenig aussagen. Zum einen ist für viele Deutsche das Auto immer noch ein hochemotionales Thema. Wer sein Auto als zweites Wohnzimmer begreift oder als Statussymbol, dem ist es nicht so wichtig, ob er ohne Auto ein paar Euro sparen kann. Zum anderen, und das ist der gewichtigere Aspekt, haben viele Menschen gar keine Wahl zwischen Auto oder keinem Auto. Carsharing gibt es vor allem in den Großstädten und auch der öffentliche Nahverkehr ist auf dem Land nicht so breit aufgestellt, wie viele es sich wünschen würden. Wer jedoch in einem Dorf wohnt, in dem nur zweimal am Tag ein Bus hält, der wird nicht auf sein Auto verzichten wollen. Der kann es auch gar nicht.