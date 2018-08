Kursmanipulation: Staatsanwaltschaft knöpft sich ProSiebenSat.1-Leerverkäufer vor

In dem nun formell eingeleiteten Ermittlungsverfahren in München spiele die Beteiligung von Viceroy eine prominente Rolle, erklärte die Staatsanwaltschaft. Im Fokus stünden die Personengruppierung hinter Viceroy und deren Geschäftsgebaren sowie die Verflechtung mit weiteren Personen. Viceroy berief sich im März auf die Meinungsfreiheit und erklärte, man sei sich keiner Rechtsverletzung bewusst. Viceroy-Gründer Fraser Perring argumentierte im Gespräch mit Reuters, ein Leerverkauf ("short sale") sei nicht weniger legitim als eine klassische Spekulation auf steigende Kurse ("long sale"). Die Firmenbezeichnung Viceroy verweist auf den Titel des britischen Statthalters und Vizekönigs von Indien in der Kolonialzeit.