Leoni „Das Thema Schadenersatz läuft weiter“

Was können Sie nach der Ablehnung der Verfassungsbeschwerde im Fall Leoni noch tun?

Das Thema Schadenersatz läuft unabhängig von der Verfassungsbeschwerde weiter. Wir haben ein Gutachten bei einem renommierten Insolvenzrechtler der Technischen Universität Dresden in Auftrag gegeben, zur Klärung der Frage, ob die Verwaltungsorgane von Leoni pflichtgemäß gehandelt haben und ob den Aktionären eventuell Schadenersatz zusteht. Es geht im Wesentlichen darum, dass Gesellschaften bei einem StaRUG-Verfahren auch Pflichten haben, um die Unternehmenseigner, also die Aktionäre, zu schützen. Wir sind der Meinung, dass Vorstand und Aufsichtsrat diesen Pflichten nicht ausreichend nachgekommen sind.