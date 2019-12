Leser fragen, die WiWo antwortet Jetzt noch schnell fürs ganze Jahr Steuern sparen – so geht’s!

Was ist der wichtigste Tipp, wenn ich jetzt noch Steuern sparen will?

Fangen wir mit etwas an, was letztlich jeden betrifft: berufliche Ausgaben. Viele denken, da könne man nicht viel machen. Aber das stimmt nicht. 1000 Euro werden bei jedem Angestellten automatisch berücksichtigt, das ist der sogenannte Pauschbetrag. Dafür muss man nichts machen. Wenn man unter diesen 1000 Euro bleibt, ist es eben so. Aber kommt man drüber, drückt jeder Euro mehr sofort die Steuerlast. Da spart man je nach Steuersatz bis zu rund 44 Cent pro zusätzlich ausgegebenem Euro.



Hier muss man priorisieren. Wenn man zwei Jahre hintereinander jeweils 800 Euro an betrieblichen Ausgaben habe, profitiert man nur vom Pauschbetrag. Wenn man die Ausgaben hingegen zusammenzieht und in einem Jahr ausgibt, gibt es 600 Euro, die sich zusätzlich steuerlich auswirken. Im Idealfall spart man allein dadurch rund 260 Euro an Steuern.