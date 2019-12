Leser fragen, die WiWo antwortet Jetzt noch schnell fürs ganze Jahr Steuern sparen – so geht’s!

Beträge oberhalb dieser Schwelle, etwa für Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung oder Ähnlichem, werden nicht mehr berücksichtigt. Und der größte und wichtigste Posten in diesem Vorsorgehöchstbetrag ist eben die Krankenversicherung. Meist wird dadurch schon der Höchstbetrag ausgeschöpft. Alles andere fällt dann unter den Tisch. Wenn man aber im Voraus die Krankenversicherungsbeiträge für mehrere Jahre zahlt, dann werden diese in voller Höhe im Jahr der Zahlung berücksichtigt. Und in den Folgejahren, in denen dann keine Krankenversicherungsbeiträge anfallen, kann man die anderen Vorsorgeaufwendungen geltend machen. Über die Jahre können so einige 1000 Euro an Steuervorteil zusammenkommen. Dieses Jahr gelingt diese Strategie allerdings nicht mehr, weil die Zahlungen bis zum 21. Dezember erfolgt sein müssen, damit sie steuerlich noch dem laufenden Jahr zugeordnet werden. Im nächsten Jahr wäre die Vorauszahlung aber wieder möglich.