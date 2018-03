Linklaters: Dr. Christian Hey

Der Anwalt ist Rechtsanwalt bei Linklaters LLP in Frankfurt. Der Spezialist für IT und Technologietransaktionen ist seit 1995 Partner und leitet den Bereich TMT (Technologie, Medien & Telekommunikation) in Deutschland. Er befasst sich schwerpunktmäßig mit umfangreichen und strategisch bedeutenden Outsourcing-Transaktionen sowie mit komplexen, grenzüberschreitenden IT und Business Change Projekten. Große Bedeutung für den Bereich TMT hat zudem das Daten- und Geheimschutzrecht, insbesondere in regulierten Wirtschaftsbereichen.