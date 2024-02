Lohnsteuer Wie hängen die Steuerklassen und der Splitting-Tarif zusammen?

Schon im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung bei ihrem Plan, die Steuerklassen abzuschaffen, von mehr Fairness gesprochen. Selbst wenn eigentlich nicht passende Lohnsteuerabzüge im Rahmen der späteren Steuererklärung korrigiert werden, kann Ehepartnern ein falscher Eindruck ihrer jeweiligen Einkommenskraft vermittelt werden. Dies kann ihre Entscheidung für oder gegen eine (vermehrte) Erwerbstätigkeit beeinflussen. Klassischerweise wird bei der Kombination der Steuerklassen 3 und 5 der Besserverdiener in Klasse 3 geführt, der weniger verdienende Partner in Klasse 5. So kann für denjenigen in Steuerklasse 5 der Eindruck entstehen, dass er kaum zum Einkommen beiträgt, weil sein Nettogehalt sehr gering ist. Dies könnte demotivierend wirken und ein Ungleichgewicht sowie Abhängigkeitsgefühle in der Paarbeziehung befördern.