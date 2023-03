Lohnsteuerhilfeverein Wann der Lohnsteuerhilfevereine die passende Unterstützung bieten

Die Lohnsteuerhilfevereine bieten ähnlich wie in einem Filialnetz verschiedene Beratungsstellen an, an die Mitglieder sich wenden können. Einige Vereine sind bundesweit aktiv, andere nur regional. Vor Ort führt ein Beratungsstellenleiter – unter Umständen mit mehreren Mitarbeitern - die Geschicke. Beratungsstellenleiter machen den Job in der Regel in Vollzeit, andere Berater sind vielfach in Teilzeit für die Lohnsteuerhilfevereine aktiv. Bezahlt werden sie durch die Vereine.