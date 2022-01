Mehrwertsteuer-Rechner 2022 Die Mehrwertsteuer einfach online berechnen

Die Mehrwertsteuer ist eine reine Verbrauchersteuer und wird bei jedem Kauf, den der Verbraucher tätigt, fällig. Sie teilt sich in zwei unterschiedliche Mehrwertsteuersätze auf: Den regulären Mehrwertsteuersatz und den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Der reguläre Mehrwertsteuersatz fällt bei den meisten Dienstleistungen und Produkten an, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz bezieht sich vor allem auf Waren, die für das alltägliche Leben benötigt werden. Darunter fallen Lebensmittel zur Grundversorgung, sowie Essen in Restaurants oder Bars.