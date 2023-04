Mietausfall Hilfe, die Miete fehlt!

In der Regel tritt ein Mietrückstand automatisch nach Ablauf des dritten Werktags eines Monats ohne Zahlung ein. So steht es laut Münch jedenfalls in fast allen Mietverträgen und im Bundesgesetzbuch (BGB). Noch pünktlich ist die Mietzahlung laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), wenn sie am eigentlich für die Zahlung spätestens vorgesehenen Tag überwiesen und dann am nächsten Tag dem Vermieterkonto gutgeschrieben wird.