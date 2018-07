Monopolkommission: Online-Preisgestaltung soll mehr kontrolliert werden

Ein wichtiges Beratergremium der Bundesregierung will eine verstärkte Beobachtung der oft undurchschaubaren Preisbildung im Internethandel. „Dort erfolgt die Preissetzung zunehmend über Algorithmen“, wird in einer von der Monopolkommission veröffentlichten Stellungnahme kritisiert. Die Preisbildung werde je nach Nachfrage automatisch verändert, Preise könnten sich zudem durch die Rechenprozesse schnell an bestimmte Marktentwicklungen anpassen.