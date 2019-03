Mindestlohn

Wer in der Baubranche arbeitet, bekommt ab März mehr Gehalt, da hier der Mindestlohn angehoben wird. In Westdeutschland steigt der Mindestlohn in Lohngruppe 1 auf 12,20 Euro und in Lohngruppe 2 auf 15,20 Euro. In Ostdeutschland sind es einheitlich 12,20 Euro. Eine Ausnahme ist Berlin, wo der Mindestlohn auf 12,20 Euro beziehungsweise 15,05 Euro steigt.

Bild: dpa