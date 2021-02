Nach Wirecard-Skandal Bafin soll mit Fachleuten für Wirtschaftsprüfung verstärkt werden

„Ich will eine Finanzaufsicht mit Biss und eine harte Kontrolle der Finanzmärkte“, sagte Scholz in Berlin bei der Vorstellung seines Sieben-Punkte-Plans zur Stärkung der Aufsicht. Der Bundesfinanzminister will die Führungspersonalien für die in der Kritik stehende Aufsichtsbehörde BaFin zügig klären. „Wir suchen gewissermaßen weltweit nach der besten Führung für die BaFin – Mann oder Frau“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin. Eine Frist nannte er nicht. Die neue Führung müsse nach dem Wirecard-Bilanzskandal für den nötigen Aufbruch sorgen. Mit den Personalien müsse der Anspruch verbunden sein, sich mit allen Aufsichtsbehörden der Welt messen zu können, idealerweise die beste sein.