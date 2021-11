Zu dem Kreis sollen auch Unternehmen zählen, die nicht am Kapitalmarkt mit Aktien oder Anleihen etwa notiert sind, aber die wenigstens zwei der folgenden drei Größenmerkmale überschreiten: eine Bilanzsumme von 20 Millionen, Jahreserlöse von 40 Millionen Euro und eine durchschnittliche Anzahl an Arbeitnehmern von 250. „Schätzungen zufolge wären damit in Deutschland statt bisher rund 500 zukünftig rund 15.000 Unternehmen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in ihrem Lagebericht verpflichtet“, sagt Zwirner. Im Lagebericht beurteilen Unternehmen ihren Geschäftsverlauf, geben Ausblicke und Einblicke etwa in ihre ESG-Tätigkeiten (Environmental, Social, Governance). Für große Unternehmen soll die erweiterte Berichtspflicht schon von 2023 an gelten, unabhängig davon, ob sie am Kapitalmarkt aktiv sind oder nicht. Für börsenorientierte kleine und mittelgroße Unternehmen ist die Berichterstattungspflicht von 2026 an vorgesehen.