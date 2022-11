Neue Grundsteuer 2022 Fragen und Antworten zur Grundsteuer im Überblick

Da die neuen Hebesätzen der Kommunen noch nicht flächendeckend feststehen, ist Eigentümern derzeit unklar, wie hoch die Grundsteuer am Ende ausfällt. Während also der Grundsteuerbescheid des Finanzamts (wenn die Erklärung eingereicht wurde) in einigen Fällen schon vorliegt, ist unklar, welche genaue Grundlage die Gemeinde festlegt. Das kann dazu führen, dass Eigentümern auch Fehler im Bescheid des Finanzamtes erst später auffallen. Im Zweifel zu spät. Nicht wenige Steuerberater sind daher dazu übergegangen, grundsätzlich in jedem Fall vorsorglich Einspruch gegenüber den Finanzämtern einzulegen. Ist die vierwöchige Einspruchsfrist hier nämlich verstrichen, gibt es in aller Regel keine Chance mehr, noch gegen die Besteuerung vorzugehen. Sind sich Eigentümer zudem nicht sicher, ob sie alle Angaben für die Online-Formulare korrekt errechnet haben - und ob der erhaltene Bescheid daher korrekt ist, kann es sich ebenfalls empfehlen Einspruch einzulegen. So verschaffen Betroffene sich Zeit, um alles noch einmal nachzuprüfen. Stellt sich heraus, dass alles korrekt ist, kann der Einspruch auch wieder zurückgenommen werden.