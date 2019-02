Neue Ifo-Studie Hartz-IV-Reform könnte 290.000 Menschen in Arbeit bringen

Was den Arbeitsmarkt angeht, so würde gemäß der Mikrosimulation der Ifo-Experten Modell zehn mit Freibetrag und danach folgenden Stufen zu den höchsten Beschäftigungseffekten führen. Hier würden demnach knapp 290.000 Menschen zusätzlich einen Job aufnehmen. Auch Modell sechs mit Freigrenze und Stufen bringt demnach signifikant mehr Jobs, nämlich 215.000.



Vergleichsweise gering ist der Beschäftigungseffekt hingegen bei Modell vier, wo die Grenzbelastung bis 450 Euro bei 100 Prozent liegt. Hier würden den Berechnungen zufolge nur 95.000 Menschen einen neuen Job aufnehmen.



Ohnehin lassen diese Zahlen einen wichtigen Fakt unberücksichtigt: Könnte sich eines der Ifo-Modelle durchsetzen, würden vor allem Männer davon profitieren. So würden in allen Szenarien mindestens dreimal so viele Männer wie Frauen einen neuen Job aufnehmen. In Modell vier, dass ja ohnehin nur 95.000 neue Beschäftigungsverhältnisse schafft, würden gerade einmal 4000 Frauen profitieren.