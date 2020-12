Neue Regeln und Vorschriften Was sich 2021 für Verkehrsteilnehmer ändert

Mit dem Jahreswechsel und in den Monaten danach treten neue Regelungen im Verkehr in Kraft. Sie betreffen Autofahrer und Zugpassagiere, gehen ins Geld oder sparen welches. Die wohl wichtigsten Neuerungen hängen aber weiterhin in der Warteschleife. Eigentlich hätte alles längst klar sein sollen. Doch Bundesregierung und Länder suchen weiterhin nach einem Kompromiss bei der Reform des Bußgeldkatalogs. Finden sie ihn im kommenden Jahr, dann gelten unter anderem höhere Strafen für Autofahrer, die Radler gefährden. Und auch zu schnelles Fahren wird härter bestraft. Hintergrund: Weil die im April in Kraft getretene Novelle der Straßenverkehrsordnung einen Formfehler enthielt, gelten seit Juli vorübergehend wieder die Regeln des alten Bußgeldkatalogs. Entschieden ist jedoch bereits über höhere Strafen für Gaffer: Nicht mehr nur das Filmen und Fotografieren von Verletzten, sondern auch das von Toten wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft.