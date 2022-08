Neue Steuerpläne Wer von Lindners Inflationsausgleich profitiert

Mit diesem Detail will Lindner offenbar auch Kritik kontern, die im Vorfeld an seinen Plänen laut geworden war. Immer wieder war ihm vorgeworfen worden, er würde Spitzenverdiener am stärksten entlasten. In absoluten Zahlen stimmt das. Relativ betrachtet, also gemessen an der steuerlichen Entlastung in Euro zum zu versteuernden Einkommen insgesamt, stimmt es hingegen nicht.