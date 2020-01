Newsletter „Recht & Steuern“ Börsenverluste von der Steuer absetzen

Immer wenn der Fiskus Steueregeln verschärft, gibt es findige Experten, die nach Wege suchen, Steuervorteile zu retten. Bei den Termingeschäften geht es um Zertifikate, mit denen viele Anleger täglich handeln, etwa auf den Dax, den Ölpreis oder den Dollar. Im Laufe eines Jahres sammeln sich viele kleine Verluste an. Schnell sind 10.000 Euro erreicht. Alles was an Verlusten über dieses Limit hinausgeht, lässt sich von 2021 an nicht mehr im gleichen Steuerjahr mit Gewinnen verrechnen.