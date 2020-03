Newsletter „Recht & Steuern“ Die besten Steuertipps für Angestellte

Dienstreisen und – noch stärker – längere berufliche Auswärtseinsätze, etwa bei doppelter Haushaltsführung, bieten besonders großes Steuersparpotenzial. So können Angestellte dann zum Beispiel Verpflegungskosten in der Steuererklärung eintragen. Im Inland werden bei 24 Stunden Abwesenheit am Tag jeweils 24 Euro berücksichtigt. Seit Jahresanfang sind es sogar 28 Euro, was für die Steuererklärung des Jahres 2019 aber noch nicht greift.