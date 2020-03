Newsletter „Recht & Steuern“ Die besten Steuertipps für Paare, Familien und Studenten

Auch wenn es politisch umstritten ist, auch Paare ohne Kinder können mit dem Ehegatten-Splitting ihre Steuerlast drücken. Der Steuersatz wird dabei so berechnet, als ob beide Partner gleich viel verdienen würden. Je größer der Einkommensunterschied zwischen ihnen ist, desto größer ist der Steuervorteil.



