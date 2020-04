Newsletter Recht & Steuern Die besten Tipps für Versicherte: Vorsorgen und Steuern sparen

Viele Arbeitnehmer und Selbstständige sitzen wegen der Corona-Epidemie seit mehreren Wochen im Homeoffice. Direkt am Schreibtisch sind sie über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Das heißt, dass sie beispielsweise zahlt, wenn den Heimarbeitern ein Missgeschick mit dem Bürostuhl passiert und sie sich dabei verletzen. Bei einem Unfall auf dem Weg in die Küche oder auf Toilette greift die gesetzliche Unfallversicherung dagegen wohl nicht. In solchen Fällen würde wahrscheinlich nur eine private Unfallpolice zahlen.