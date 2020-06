Newsletter „Recht & Steuern“ Dividenden steuerfrei kassieren

Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen ist bei manchen Kritikern als Miethai verschrien. Seine Aktionäre aber dürften ihn derzeit lieben: Der Aktienkurs nähert sich langsam wieder alten Hochs. Der am 22. Juni bevorstehende Aufstieg in den führenden deutschen Aktienindex Dax bringt der Aktie mehr Sichtbarkeit. Das Unternehmen ersetzt dort dann die Fluggesellschaft Lufthansa. Und ein Extra gibt es auch noch: Die kürzlich ausgezahlte Dividende von 0,90 Euro pro Aktie ist steuerfrei, wurde also ohne den sonst üblichen Abzug von rund 26,4 Prozent Abgeltungsteuer samt Soli ausgezahlt.