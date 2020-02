Newsletter „Recht & Steuern“ Günstiger zur Steuererklärung kommen

Trotzdem will nicht jeder die Aufgabe selbst übernehmen. Steuerberater sind dann die häufigsten Ansprechpartner. Sie beraten in steuerlichen Fragen und übernehmen die Steuererklärung. Allerdings kassieren sie dafür schnell beachtliche Summen. Kommt ein Angestellter auf 50.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr, müsste er mit 220 bis 1600 Euro Honorar für den Steuerberater rechnen, je nach Komplexität des Falls. Hat er, neben dem Lohn, noch andere Einkünfte – zum Beispiel aus einer vermieteten Immobilie oder aus Kapitalanlagen, die trotz Abgeltungsteuer in der Steuererklärung aufgeführt werden sollen, dann kann es noch mehr sein. Denn selbst bei relativ geringen Summen berechnet der Steuerberater für jede vorhandene Einkunftsart zusätzliches Honorar – und das wenigstens auf einen „Mindestgegenstandswert“, also eine Mindestsumme.